最完美的情人！Selina曬S.H.E合體「3+1」照

Selina在情人節曬出3人合體照。（翻攝自任家萱Selina臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團「S.H.E」出道15年，彼此間的感情好是眾所皆知的事情，2月14日西洋情人節，三個姊妹也不忘放閃，曬出合體照，Selina先在臉書PO出合體照，對著Hebe和Ella甜喊「情人節快樂，我這輩子最完美的情人」讓粉絲再次看到3人的好感情。

Selina甜喊Hebe和Ella是「這輩子最完美的情人」。（翻攝自任家萱Selina臉書）

隨後Hebe也在臉書寫到，「有情人終成S.H.E」大喊友情萬歲，Ella情人節反而沒有和老公秀出閃照，而在臉書曬出姐妹合體照，「情人節就是要跟最有情的人一起過呀，好開心可以跟親愛的姐妹一起過情人節，我愛你們，也祝福天下有情的人，情人節快樂」。照片中Ella站在中間用雙手比出愛心，Selina和Hebe則從兩旁，在Ella肚子擺出愛心手勢，讓網友笑稱「是3+1」。

Ella（右）目前在家中養胎。（翻攝自任家萱Selina臉書）

事實上，「S.H.E」3人各自忙著演藝事業，Selina忙著主持節目《別讓身體不開心》，Hebe的歌唱事業更是繁忙，日前更接下電影主題曲演唱，Ella則懷孕7個月在家待產，3姊妹難得合體也讓粉絲相當興奮。