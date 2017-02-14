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唱出13億點擊年度神曲 五佳人4/1來台飆唱

2017/02/14 22:43

五佳人去年開始《The 7/27 Tour》世界巡演。（SONY提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕制霸2016年YouTube年度最夯MV冠軍、突破13億驚人點擊的西洋女團五佳人（Fifth Harmony），即將在4月1日首度來台於台大綜合體育館飆唱！

挾帶橫掃全球排行氣勢，五佳人在台灣人氣同樣居高不下，全球年度冠軍曲《為愛打拼》（Work From Home）名列YouTube台灣年度10大熱門音樂影片，是唯一入榜西洋神曲。

五佳人從美國The X Factor比賽出道，從2013年正式發行作品以來，聲勢不斷攀升，2015年首張專輯《真情告白》（Reflection）成功打造全球夜店神曲《因為你值得》（Worth It）至迄今已經創下YouTube 13億次驚人點擊。

五佳人將於4月1日在台大綜合體育館開唱。（SONY提供）

五佳人去年6月起從祕魯展開名為《The 7/27 Tour》的世界巡演，一路從南美、北美、歐洲開唱，短短10個月的行程總計巡迴70場次。在團員卡蜜拉去年12月離團後，五佳人繼續以4人組合進行演出，其中首度亞洲巡演將從3月23日的日本出發，台灣則安排在4月1日台大綜合體育館，台灣歌迷將能聽到數首熱門神曲。

五佳人台灣演唱會門票售價分為3800元、2600元，將於2月19日中午12時在KKTIX及全台全家便利商店開放購買。

《為愛打拼》（Work From Home）MV：

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

https://www.youtube.com/watch?v=qXfGAI1YI38

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