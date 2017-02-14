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（影音）好勁爆！她的頭在余文樂胯下來回移動...

2017/02/14 22:19

楊千嬅與余文樂在《春嬌救志明》再度面臨愛情難題。（華映提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕由楊千嬅、余文樂演出的都會愛情電影《春嬌救志明》，是「志明春嬌」系列電影第3部曲。前兩部電影中，春嬌和志明刻畫的經典銀幕CP形象，全新預告特別安排在情人節首播，預告一開場不改系列的KUSO風格，只見楊千嬅在公眾場合，頭部不停在余文樂的敏感部位移動，畫面十分勁爆！

楊千嬅與余文樂在《春嬌救志明》再度面臨愛情難題。（華映提供）

《志明春嬌》系列從第一部電影推出至今，已經有7年的時間，兩人感情如何發展，也讓影迷相當好奇。 預告中，可看到經歷7年的戀情，春嬌與志明再度面對愛情難關，而春嬌姊妹團及志明兄弟團也一樣在旁為這對情侶推波助瀾，到底會為兩人感情帶來更穩定之效，還是得到反效果，不得而知。

另外，預告一開始可看到春嬌與志明在暗黑戶外，楊千嬅的頭部不停在余文樂的敏感範圍移動，令人惹來無限遐想，到底兩人在搞什麼？《春嬌救志明》於4月28日在台上映，屆時將揭開謎底。

楊千嬅與余文樂在《春嬌救志明》再度面臨愛情難題。（華映提供）

《春嬌救志明》預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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