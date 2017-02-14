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張震化身帥廚殺手 進軍柏林影展爭影帝

2017/02/14 22:11

張震在《龍先生》中有動人演出。（高雄電影館提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕張震演出的新作《龍先生》入圍柏林影展主競賽單元，13日晚間於柏林舉行首映，張震動人演技獲得不少好評，並將角逐柏林銀熊影帝；而該片日前曾在高雄取景，電影中的台灣的風味料理和高雄美景也一起躍上國際舞台。

《龍先生》是日本導演薩布第9部參與柏林影展的影片，狹帶高知名度，首映上千人的座位幾無虛席，觀眾紛紛被張震動人演技感動到落淚，映後則掌聲不絕於耳，反應熱烈，有望拿下柏林銀熊影帝。

張震在片中飾演台灣殺手，因在東京執行刺殺任務失敗而逃到近郊足利市，陰錯陽差居然賣起台灣料理，但因料理太過美味，小吃攤的食客絡繹不絕，大家慕名而來，卻因此暴露身分，引發殺機。

張震在《龍先生》中有動人演出。（高雄電影館提供）

本片是導演SABU首次跨出日本國境之外的拍攝案，張震除了殺手的身手矯健之外，他的手作的台灣的風味料理小籠包、牛肉麵、水餃等等功夫菜也讓國外觀眾大飽眼福。

該片開始前10分鐘，畫面以高雄街景及文武聖殿作為殺手張震的背景設定，拍攝足跡遍及賊仔市、華王大飯店、高雄港等，也讓國外觀眾一窺台灣在地景色。《龍先生》預計10月於高雄電影節在台首映。

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