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古天樂耗時巨資拍科幻片 找劉青雲擊敗外星怪獸

2017/02/14 22:02

姜皓文（左起）、古天樂、劉青雲合力主演電影《明日戰記》。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名演員古天樂、劉青雲、姜皓文主演的科幻片《明日戰記》，日前在深圳正式開鏡，該電影投資超過3億港幣（約12億台幣）重金打造，古天樂希望藉由這部電影證明香港也可以拍攝大型科幻片。

鮮少參與科幻片拍攝的劉青雲，在片中飾演機器人打怪獸。（香港成報提供）

據香港媒體報導，為《明日戰記》籌備多時的古天樂表示，「亞州較少這類科幻片，希望透過這次的製作，證明香港也能完成一部大型科幻片。」他更透露搭建開場的場景，就足足花了兩個半月的時間打造：「這是數十年後，地球其中一個小城市，這裡的空氣、水源受到一定污染，人類生活變得辛苦，帶出地球當時的惡劣環境。」

眾演員出席開鏡儀式，該地搭建場景足足花時兩個半月，呈現未來世界廢墟場面。（香港成報提供）

和古天樂合作過多次的劉青雲，再次因新戲湊在一起，劉青雲坦言自己鮮少參與科幻片拍攝，「這次講述地球面臨死亡邊緣，感覺凝重得多。」提到兩人最拿手的動作戲碼，劉青雲笑說：「兩人都很多，但這次面對的是怪獸，我有一套機械裝備，專門打外星生物及大型機械人。」而姜皓文則飾演開裝甲車的車手：「我最期待化妝，因為要飾演盲了一隻眼的車手。」

眾演員出席開鏡儀式，該地搭建場景足足花時兩個半月，呈現未來世界廢墟場面。（香港成報提供）

電影中除了兩大男神外，傳出會陸續公開超強卡司。（香港成報提供）

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