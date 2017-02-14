情人幻想女神 周曉涵情人節這樣過………

周曉涵（左）和友人辦派對，過一個沒有情人的情人節。（周曉涵提供）

〔記者洪素津／台北報導〕周曉涵外型甜美身材惹火誘人，擁有D奶好身材的她去年更登上「FHM男人幫全球百大美女」排行第10名及內衣品牌最愛代言人票選活動冠軍，情人節她無奈透露沒有男友，但已和閨蜜約好要辦一個party，現場有鮮花和蠟燭相伴，過一個有情人節氣氛但沒有情人的姊妹淘聚會。

空窗三年的周曉涵也提到當情人送禮的基本款她都做過，舉凡是相片冊或是下廚，但她自認不是一個浪漫的人，如果有情人的話也只想要好好吃個飯，渡過兩人時光就好。但她依稀記得學生時期有任男友就在她家樓下彈吉他唱情歌，情節宛如偶像劇，至今讓她回想起來還是覺得甜甜的，她也坦言自己年紀也到了，交往的對象會以結婚為前提，不像以前簡單的戀愛了。

周曉涵和友人準備鮮花和酒杯營造情人節氣氛。（周曉涵提供）

另外周曉涵也透露當年學長追求的難忘經驗，她被帶到很暗的教室，教室裡竟有用蠟燭排成I love you的樣子，當時更播出浪漫音樂相伴，學長一開口就說：「可以跟我跳支舞嗎？」周曉涵當下硬著頭皮跳了，但這段未萌芽的戀情還是讓周曉涵發了對方「好人卡」。

目前趕拍穿越劇的周曉涵也表示今年將以戲劇為主，也會接一些內衣的代言活動，更透漏下半年將會接下中天8點檔的國語劇，要大家期待她的表現。