胡宇威情人節做這件事 一開始緊張之後舒服

胡宇威一直有站久腰痠的毛病，情人節當天跑去整骨。（寶麗來提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕港星羅家英許久沒有來台灣，今年春節後受邀到台灣參與電影拍攝，對於這次的工作，他表示：「很開心、興奮，而且很喜歡台灣的食物，所以一到台灣之後，馬上奔向夜市飽嚐美味小吃。」因為工作關係，這次西洋情人節羅家英是在台灣與劇組一起渡過，無法陪伴家人，但是他還是活力十足的期待著每一天的拍攝。

胡宇威剛參加完湖南衛視元宵喜樂會。（寶麗來提供） 胡宇威一直有站久腰痠的毛病，情人節當天跑去整骨。（寶麗來提供）

剛參加完湖南衛視元宵喜樂會的胡宇威，被問到今天情人節做什麼呢？他的答案居然是「整骨」！原來胡宇威一直有站久腰痠的毛病，趁著這次休息的空檔做全身保養，沒想到醫師說：｢從頸到腳都有毛病。」幸好不是很嚴重，不過因為手腕跟腳腕有舊傷，醫生也提醒他不要健身過量，讓患部好好休養才能好得快；對於整骨過程，他說：「一開始心裡真的超緊張！但整完之後身體感覺蠻舒服。」胡宇威除了祝大家情人節快樂，也提醒大家一定要關心自己的身體，注意身體的保養。

羅家英今年春節後受邀來台灣參與電影拍攝。（寶麗來提供）

藍鈞天最近忙著拍攝《如朕親臨》，雖然努力維持運動習慣，但依舊逃不過這波低溫染上感冒，他在情人節的凌晨前往醫院急診，等到體力恢復、咳嗽情況稍微穩定後，又趕回拍攝現場，他表示：「我們就要看到通道末端的光了，要趕快拚拚，希望不要耽誤整體的拍攝進度。」他的臉書動態出現了打點滴的照片後，也收到各方的關心與問候，藍鈞天說：「謝謝大家的關心，希望大家都要注意保暖與自己的身體狀況，同時祝福大家情人節快樂！」

最近忙著拍戲的藍鈞天，逃不過這波低溫而染上感冒。（寶麗來提供） 最近忙著拍戲的藍鈞天，逃不過這波低溫而染上感冒。（寶麗來提供）