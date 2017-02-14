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阿Ken情人節爽被主播圍繞 抗癌正妹傳遞正能量

2017/02/14 20:25

Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到主持人阿Ken。（Up直播提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕阿Ken今天主持Up直播「全民情人」情人節活動，雖然忙著工作無法過節，不過他一臉滿足的說：「今天的通告很開心，身邊被一群美女圍繞，這樣的情人節也很有趣！」現場阿Ken分別和不同特色的美女交手，他笑著表示，網紅主播當道，藝人都快沒飯吃了。

Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到主持人阿Ken及人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）

該活動從2月8日開始在Up直播app展開人氣角逐，就在揭曉前夕，同時也是2月14日情人節這天，特別找來目前人氣正夯的個性主播，包括去年的冠軍主播LaLa蘇心甯等人，分別授與特色情人封號。

Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）

每個主播才貌兼具，不過最特別的是一位獨家主播施柏薇，去年因為淋巴癌而住院化療，但她在新婚夫婿及直播粉絲的鼓勵及祝福下，勇敢克服恐懼、面對病魔積極治療，可以說是真正的鬥志情人。

Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）

記者會上她透過影片說明了現況，並感謝大家的關心，主持人阿Ken也現場電話連線，施柏薇聲音聽起來精神開朗，她表示希望能藉由自己的故事，鼓勵更多病友要正面看待治療，不要放棄任何機會，堅強樂觀的態度，讓阿Ken十分感動，能透過無國界的直播社群平台傳遞正面能量，真的是一件非常溫暖的事情。

Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到主持人阿Ken及人氣正夯的個性主播。（Up直播提供）Up直播特別規劃「Up全民情人 」活動，現場請到主持人阿Ken。（Up直播提供）

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