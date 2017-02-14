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兒抱爸獎盃睡 嚴立婷崩潰「你爸還活著」

2017/02/14 20:12

朱芯儀、徐小可、萁萁等人錄製衛視中文台《一袋女王》分享崩潰育兒經。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕朱芯儀、徐小可、萁萁等人錄製衛視中文台《一袋女王》分享崩潰育兒經，眾媽媽大嘆小孩的心難以理解，嚴立婷也說張智峰練球太晚，兒子吵鬧到最後竟然抱著爸爸的獎盃邊哭邊睡，讓嚴立婷崩潰大喊：「你爸還活著」。

徐小可說女兒看到她的手碰賣場推車就會失控尖叫。（衛視中文台提供）

摸不透寶寶的心，父母很想哭，萁萁自曝心酸不懂孩子，曾要求兒子睡覺，折騰半個小時後萁媽到家，兒子竟對她說：「阿嬤回來了，妳可以走了嗎？」兒子驚人的話語，讓萁萁當場崩潰落淚，眾人趕緊安慰說兒子只是說氣話。

而朱芯儀5歲兒子古靈精怪，用吃剩的兩顆葡萄跟爸爸衛斯理換來一整碗葡萄，以少搏多讓朱芯儀哭笑不得，現場來賓不禁大讚朱的兒子很有投資觀念，是當商人的料。

萁萁自曝心酸不懂孩子，更當場落淚。（衛視中文台提供）

徐小可則大嘆摸不透「老二」直說女生真是可怕的動物，寧願跟女兒躺在家裡也不願帶她出門，有次逛賣場，女兒坐在賣場推車裡，卻不讓她碰桿子，否則就會失控大哭，讓徐小可覺得很丟臉，最後她就用肚子頂車逛賣場，技術爐火純青讓眾人嘖嘖稱奇。

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