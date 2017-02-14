（影音）李沛旭曾低潮 因為吳宗憲的一句話而改變

〔記者吳志偉／台北報導〕李沛旭近年來在戲劇上表現亮眼，他今天與簡宏霖一同出席三立、東森新8點華劇《只為你停留》卡司發布會時，透露自己曾經有過低潮期，卻在上吳宗憲的節目之後，因吳宗憲的一句話，讓他從此改變想法。

李沛旭情人節出席新戲發布會。（記者胡舜翔攝）

模特兒出身的李沛旭，過去常被當成諧星，讓他有些失落，昨天他回想曾經在低潮時去上吳宗憲的節目，「我那時和別人聊天，憲哥聽到後跟我說，當諧星又怎麼樣？你可以當最帥的諧星呀！」當場給了他很大的動力和鼓勵。

李沛旭（右）、簡宏霖情人節攜手出席新戲發布會。（記者胡舜翔攝）

新劇講述兄弟之間的故事，李沛旭表示自己沒有童年生活，因為家中有1個弟弟和6個表弟，所以從小就是弟弟們的表率。與女友蔡淑臻感情穩定，李沛旭表示阿嬤會對他們催婚和催生，但自己沒有想或不想，認為感覺到了就會結，不應該為了任何理由才去結婚。

簡宏霖提到自己的親哥哥，回想有次哥哥借他的摩托車騎，因為發現剎車有問題，擔心他騎車會有危險，隔天就幫他買了一台新車，讓他好感動。

李沛旭（右）、簡宏霖情人節攜手出席新戲發布會。（記者胡舜翔攝）