限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

Darren拍結婚戲 宴客請正牌老婆？

2017/02/14 18:35

《700歲旅程》Darren邱凱偉、張本渝拍攝婚禮戲。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視8點檔《700歲旅程》明晚（2/15）將播出精彩大結局，一場「Darren」邱凱偉、張本渝、張琴與丁強的教堂戶外婚禮戲，劇組特地到桃園復興鄉著名的「基國派老教堂」取景，讓大夥直呼好夢幻。前年剛結婚的Darren邱凱偉也特別跟老婆分享「再婚」喜悅，他笑說：「有特別跟老婆報備，她回我『怎麼沒請我去』，我回她『宴客會請妳』。」

《700歲旅程》丁強、張琴、Darren邱凱偉、張本渝拍攝婚禮戲。（台視提供）《700歲旅程》張琴與丁強拍攝婚禮戲。（台視提供）

拍攝當天正值夏天，大夥頂著攝氏37度高溫，讓穿著正式禮服的4人汗如雨下，大喊吃不消，在晴空萬里的天氣拍婚禮戲，張本渝更直呼：「真的誠心建議大家結婚的時候盡量不要選在夏天！」她也表示為了《700歲旅程》，頭尾連穿兩次婚紗感覺特別新鮮，透露：「這次婚紗是我跟琴姐一起去挑的，小小滿足了我們的心願，沒想到當時為了好看挑了馬甲婚紗，現場完全無法好好呼吸，要靠憋氣才能撐完這場婚禮戲。」

《700歲旅程》張琴與丁強拍攝婚禮戲。（台視提供）

劇中有一段「黃昏之戀」的張琴和丁強，難得在婚禮戲中獻出吻戲，丁強笑著直說：「很久沒『結婚』了，感覺很新鮮！」被問到拍吻戲老婆李璇是否會吃味？他笑說：「這是禮貌性、儀式性的親吻，她不會介意的！」張琴則表示距離上次拍婚紗戲已是十幾年前，難得穿上婚紗展露爆乳好身材，她坦言：「拍婚紗戲真的不簡單，光穿婚紗就勞駕5個造型師，移動都需要人攙扶，像太后出巡一樣。」也指著張本渝打趣說：「很久沒拍結婚戲了，我們一個是新娘（指張本渝） 、一個是『老娘』。」

相關新聞

推薦新聞
從70公斤瘦到穿進XS衣服 劉雨柔靠這3項運動達標 從70公斤瘦到穿進XS衣服 劉雨柔靠這3項運動達標
2017/02/14 18:46
22歲女星自爆出家引退 教團急撇改口稱... 22歲女星自爆出家引退 教團急撇改口稱...
2017/02/14 18:32
張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年 張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年
2017/02/14 18:31
許老三穿搭「難得時髦」 汪小菲這回沒話說了 許老三穿搭「難得時髦」 汪小菲這回沒話說了
2017/02/14 18:19
把范冰冰寵上天 李晨自製甜蜜影片示愛 把范冰冰寵上天 李晨自製甜蜜影片示愛
2017/02/14 18:18
（影音）陳偉霆古裝發女粉巧克力花 驚呼：怎有男生的手！ （影音）陳偉霆古裝發女粉巧克力花 驚呼：怎有男生的手！
2017/02/14 18:18
廖家儀情人節爆乳放送 甜做早餐勾老公 廖家儀情人節爆乳放送 甜做早餐勾老公
2017/02/14 18:05
池昌旭入伍倒數 3月11日登台會粉絲 池昌旭入伍倒數 3月11日登台會粉絲
2017/02/14 17:50
沒子宮求子路難行 小嫻仍苦試為夫家添孫 沒子宮求子路難行 小嫻仍苦試為夫家添孫
2017/02/14 17:44
22歲女星出家內幕又曝光 單親爸背5000萬債 22歲女星出家內幕又曝光 單親爸背5000萬債
2017/02/14 17:42
茵茵爆乳過情人節 性感川字肌讓粉絲凍未條 茵茵爆乳過情人節 性感川字肌讓粉絲凍未條
2017/02/14 17:24
王寶強情人節好失落 粉絲送暖「明年脫單」 王寶強情人節好失落 粉絲送暖「明年脫單」
2017/02/14 16:57
（影音）黃騰浩奔40嘆皮鬆沒伴 空窗10年不排斥閃婚 （影音）黃騰浩奔40嘆皮鬆沒伴 空窗10年不排斥閃婚
2017/02/14 16:45
（影音）田馥甄派人偷Selina戒指 原因讓人感動想哭 （影音）田馥甄派人偷Selina戒指 原因讓人感動想哭
2017/02/14 16:26
（影音）戀上房祖名？ 歐陽娜娜打槍「有點噁心」 （影音）戀上房祖名？ 歐陽娜娜打槍「有點噁心」
2017/02/14 16:21
王子生前力抗盜版 經典音樂終重返串流平台 王子生前力抗盜版 經典音樂終重返串流平台
2017/02/14 16:21
昆凌懷孕早知道 彈頭笑虧周董「阿添師」 昆凌懷孕早知道 彈頭笑虧周董「阿添師」
2017/02/14 15:53
台灣交通事故死亡率高日本6倍 歐陽靖提4重點盼省思 台灣交通事故死亡率高日本6倍 歐陽靖提4重點盼省思
2017/02/14 15:51
Baby暫退《跑男》 「接力女星」獲證實 Baby暫退《跑男》 「接力女星」獲證實
2017/02/14 15:27
認愛了？王子情人節牽「她」放閃 認愛了？王子情人節牽「她」放閃
2017/02/14 15:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.