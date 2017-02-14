Darren拍結婚戲 宴客請正牌老婆？

《700歲旅程》Darren邱凱偉、張本渝拍攝婚禮戲。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視8點檔《700歲旅程》明晚（2/15）將播出精彩大結局，一場「Darren」邱凱偉、張本渝、張琴與丁強的教堂戶外婚禮戲，劇組特地到桃園復興鄉著名的「基國派老教堂」取景，讓大夥直呼好夢幻。前年剛結婚的Darren邱凱偉也特別跟老婆分享「再婚」喜悅，他笑說：「有特別跟老婆報備，她回我『怎麼沒請我去』，我回她『宴客會請妳』。」

《700歲旅程》丁強、張琴、Darren邱凱偉、張本渝拍攝婚禮戲。（台視提供） 《700歲旅程》張琴與丁強拍攝婚禮戲。（台視提供）

拍攝當天正值夏天，大夥頂著攝氏37度高溫，讓穿著正式禮服的4人汗如雨下，大喊吃不消，在晴空萬里的天氣拍婚禮戲，張本渝更直呼：「真的誠心建議大家結婚的時候盡量不要選在夏天！」她也表示為了《700歲旅程》，頭尾連穿兩次婚紗感覺特別新鮮，透露：「這次婚紗是我跟琴姐一起去挑的，小小滿足了我們的心願，沒想到當時為了好看挑了馬甲婚紗，現場完全無法好好呼吸，要靠憋氣才能撐完這場婚禮戲。」

《700歲旅程》張琴與丁強拍攝婚禮戲。（台視提供）

劇中有一段「黃昏之戀」的張琴和丁強，難得在婚禮戲中獻出吻戲，丁強笑著直說：「很久沒『結婚』了，感覺很新鮮！」被問到拍吻戲老婆李璇是否會吃味？他笑說：「這是禮貌性、儀式性的親吻，她不會介意的！」張琴則表示距離上次拍婚紗戲已是十幾年前，難得穿上婚紗展露爆乳好身材，她坦言：「拍婚紗戲真的不簡單，光穿婚紗就勞駕5個造型師，移動都需要人攙扶，像太后出巡一樣。」也指著張本渝打趣說：「很久沒拍結婚戲了，我們一個是新娘（指張本渝） 、一個是『老娘』。」