限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年

2017/02/14 18:31

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張小筑為兌現個人官方後援會Chu Club之抽獎活動，特別選在情人節前，與抽中「人神共憤Only U」的幸運粉絲一對一共進情人節大餐，該名粉絲一大早遠從苗栗北上，而讓她十分感動的是，這位「午餐男友」是追隨她4年的「鐵粉」，兩人一談起遊戲馬上熟絡許多。

張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供）

用餐期間張小筑接到任務開起直播，熱絡的與直播粉絲互動，因聊得太過起勁，面對不斷端上來的餐點，只得請粉絲幫忙分食，見到粉絲無微不至的為她服務，她也趁機向鏡頭前的觀眾推薦：「找男友就要找像他這種的，而找女友當然要找我這一種的啦！」有不少粉絲見到「午餐男友」與張小筑互動自然，居然好奇詢問：「旁邊那個真的是妳男友嗎？」令她不斷邊笑邊解釋。

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供）

順利結束午餐約會，張小筑馬不停蹄展開久違的外拍活動，當天天氣雖寒冷，但她仍舊很快上手，找回以前拍照的感覺，讓現場粉絲快門閃不停，到場粉絲除攝影高手，還有鐵粉刻意路過打卡，肉身形成「鐵粉護城河」包圍張小筑。其中有粉絲自帶迷你相片機，當場印出照片請張小筑簽名，專業程度讓她開心的拿著剛出爐的成果照片合影，同時不少粉絲也特別帶來情人節禮物來送給她，她感動直呼：「今年的情人節真是感謝暖男們的心意，讓我有當小公主的感覺！」

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供）張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供）張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供）

相關新聞

推薦新聞
Darren拍結婚戲 宴客請正牌老婆？ Darren拍結婚戲 宴客請正牌老婆？
2017/02/14 18:35
張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年 張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年
2017/02/14 18:31
把范冰冰寵上天 李晨自製甜蜜影片示愛 把范冰冰寵上天 李晨自製甜蜜影片示愛
2017/02/14 18:18
李沛旭挺肌當水電工 簡宏霖被迫修毛 李沛旭挺肌當水電工 簡宏霖被迫修毛
2017/02/14 18:17
廖家儀情人節爆乳放送 甜做早餐勾老公 廖家儀情人節爆乳放送 甜做早餐勾老公
2017/02/14 18:05
集郵天后 梅姨 愛黛兒戰袍都選「他」 集郵天后 梅姨 愛黛兒戰袍都選「他」
2017/02/14 17:58
池昌旭入伍倒數 3月11日登台會粉絲 池昌旭入伍倒數 3月11日登台會粉絲
2017/02/14 17:50
22歲女星出家內幕又曝光 單親爸背5000萬債 22歲女星出家內幕又曝光 單親爸背5000萬債
2017/02/14 17:42
楊冪不是100分太太 劉愷威說了真心話... 楊冪不是100分太太 劉愷威說了真心話...
2017/02/14 17:38
茵茵爆乳過情人節 性感川字肌讓粉絲凍未條 茵茵爆乳過情人節 性感川字肌讓粉絲凍未條
2017/02/14 17:24
索契夫率國家土魯斯管弦樂團 獻道地法式情懷 索契夫率國家土魯斯管弦樂團 獻道地法式情懷
2017/02/14 17:09
自曝塌鼻嫩照 童顏女星大方認整形 自曝塌鼻嫩照 童顏女星大方認整形
2017/02/14 17:01
王寶強情人節好失落 粉絲送暖「明年脫單」 王寶強情人節好失落 粉絲送暖「明年脫單」
2017/02/14 16:57
強國又翻拍《流星花園》劇名讓網友看傻眼 強國又翻拍《流星花園》劇名讓網友看傻眼
2017/02/14 16:52
（影音）田馥甄派人偷Selina戒指 原因讓人感動想哭 （影音）田馥甄派人偷Selina戒指 原因讓人感動想哭
2017/02/14 16:26
（影音）戀上房祖名？ 歐陽娜娜打槍「有點噁心」 （影音）戀上房祖名？ 歐陽娜娜打槍「有點噁心」
2017/02/14 16:21
王子生前力抗盜版 經典音樂終重返串流平台 王子生前力抗盜版 經典音樂終重返串流平台
2017/02/14 16:21
因他XXX拒合照 梁耀燮正色教育粉絲 因他XXX拒合照 梁耀燮正色教育粉絲
2017/02/14 16:17
昆凌懷孕早知道 彈頭笑虧周董「阿添師」 昆凌懷孕早知道 彈頭笑虧周董「阿添師」
2017/02/14 15:53
台灣交通事故死亡率高日本6倍 歐陽靖提4重點盼省思 台灣交通事故死亡率高日本6倍 歐陽靖提4重點盼省思
2017/02/14 15:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.