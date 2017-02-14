張小筑情人節約會 感動「午餐男友」追隨4年

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張小筑為兌現個人官方後援會Chu Club之抽獎活動，特別選在情人節前，與抽中「人神共憤Only U」的幸運粉絲一對一共進情人節大餐，該名粉絲一大早遠從苗栗北上，而讓她十分感動的是，這位「午餐男友」是追隨她4年的「鐵粉」，兩人一談起遊戲馬上熟絡許多。

張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供）

用餐期間張小筑接到任務開起直播，熱絡的與直播粉絲互動，因聊得太過起勁，面對不斷端上來的餐點，只得請粉絲幫忙分食，見到粉絲無微不至的為她服務，她也趁機向鏡頭前的觀眾推薦：「找男友就要找像他這種的，而找女友當然要找我這一種的啦！」有不少粉絲見到「午餐男友」與張小筑互動自然，居然好奇詢問：「旁邊那個真的是妳男友嗎？」令她不斷邊笑邊解釋。

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供）

順利結束午餐約會，張小筑馬不停蹄展開久違的外拍活動，當天天氣雖寒冷，但她仍舊很快上手，找回以前拍照的感覺，讓現場粉絲快門閃不停，到場粉絲除攝影高手，還有鐵粉刻意路過打卡，肉身形成「鐵粉護城河」包圍張小筑。其中有粉絲自帶迷你相片機，當場印出照片請張小筑簽名，專業程度讓她開心的拿著剛出爐的成果照片合影，同時不少粉絲也特別帶來情人節禮物來送給她，她感動直呼：「今年的情人節真是感謝暖男們的心意，讓我有當小公主的感覺！」

張小筑選在情人節前，與幸運粉絲一對一共進情人節大餐。（映象帝國提供） 張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供） 張小筑久沒進行外拍活動，但仍舊很快上手。（映象帝國提供）