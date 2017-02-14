廖家儀情人節爆乳放送 甜做早餐勾老公

廖家儀、黃瑄情人節爆乳大放送，兩人拍戲時特別身著爆乳裝扮，好好回饋觀眾給大家眼睛吃冰淇淋。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕8點檔女星廖家儀、黃瑄情人節爆乳大放送，兩人因應情人節在拍戲時特別身著爆乳裝扮，好好回饋觀眾給大家眼睛吃冰淇淋，已經有三個小孩的廖家儀身材依舊保持得宜，在戲中除了爆乳外還大露香肩，她還甜蜜透露在情人節前夕終於有時間做早餐給老公和小孩吃，而今天廖家儀將在香港和家人一起度過幸福的情人節。

黃瑄在戲中大露超「胸狠」事業線，狂露北半球，讓大家看得是血脈噴張。（民視提供） 已經有三個小孩的廖家儀身材依舊保持得宜，在戲中除了爆乳外還大露香肩。（民視提供）

另外黃瑄在戲中大露超「胸狠」事業線，狂露北半球，讓大家看得是血脈噴張，她也甜蜜表示有一位穩定交往的新加坡男友，正熱戀的兩人也在一月拍完了婚紗照，預計今年會完婚，春風滿面的黃瑄也說男友真的超貼心，都會陪她到劇組拍戲，還奉上熱茶，讓她備感溫馨。

情人節廖家儀除爆乳祝賀外談及傷亡慘重的遊覽車事件，廖家儀直說：「當媽就很容易多愁善感，看到這新聞感到相當難過且沉重，失去家人的感受是無法用言語形容的」。