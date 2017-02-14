李沛旭挺肌當水電工 簡宏霖被迫修毛

李沛旭（右）、簡宏霖情人節攜手出席新戲發布會。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森新8點華劇《只為你停留》今天舉辦卡司線上發佈會，劇中兩位男演員李沛旭、簡宏霖首度曝光，該劇是一部溫馨家庭劇，主要圍繞在一對兄弟之間的故事。

李沛旭（左）、簡宏霖「只為你停留」新戲發布會。（記者胡舜翔攝）

李沛旭5年後「回娘家」重返三立演出，劇中個性憨厚老實，另一身分則是水電工，常用傻笑與肌肉面對一切，而簡宏霖則是飾演他的弟弟，職業是一位犀利律師，由於李沛旭熱愛健身，壯碩的身材又有明顯的八塊肌，被簡宏霖稱是「史上最壯的水電工」，李沛旭一聽就笑說：「好像真沒這麼壯的水電工。」而簡宏霖拍這部戲也被限制不許留鬍鬚，這對毛髮多的他也是一個難題，只能不斷剃毛。

李沛旭與簡宏霖首度合作，之前兩人不認識，但因為都喜歡玩車與健身，而且在家中也剛好都是兩兄弟家庭，因此戲一開拍後就有一見如故的感覺。李沛旭說，第一次和簡宏霖碰面就問他星座，聽到他回答「牡羊座」後感覺不妙，因為過往交朋友的經驗都覺得牡羊很驕傲，這時簡宏霖立刻補上一句：「我是白爛那一型的！」讓李沛旭聽了笑說：「有默契，好懂我。」

李沛旭（右）、簡宏霖情人節攜手出席新戲發布會。（記者胡舜翔攝）