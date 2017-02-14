誰說老人不時尚 勞勃狄尼洛霸氣演給你看

影帝勞勃狄尼洛（右）與新生代演員McCaul Lombardi同台演繹時尚。（Ermenegildo Zegna提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕73歲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛老而彌堅，他的時裝品牌處女廣告，刻意硬尬新生代男星McCaul Lombardi，讓小鮮肉知道「薑是老的辣」。勞勃狄尼洛受義大利男裝品牌Ermenegildo Zegna邀請，拍攝2017春夏系列短片，以「Defining Moments頓悟時刻」為主題，教教大家什麼是時尚。

McCaul Lombardi因演出《美國甜心》而受到好萊塢青睞。（Ermenegildo Zegna提供）

在這部影片中，兩人雖然不同世代，但是卻一樣帥帥。巧的是，這兩名演員都是義大利裔美國人。該短片在美國洛杉磯拍攝，Ermenegildo Zegna藝術總監Alessandro Sartori和電影導演Francesco Carrzzini都很重視這部短片，所以影片是從一番隨性對話開始，兩人各自分享自己的觀點，探討當下並探尋未來。老影帝勞勃狄尼洛在鏡頭前看來老神在在，新生代McCaul Lombardi則興奮自己竟然有機會和影帝同台對話，開心得不得了。

（由左至右）Robert De Niro夫婦，與Zegna行政總裁Gildo Zegna及知名製作人Jane Rosenthal合影。（Ermenegildo Zegna提供）