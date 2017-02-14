池昌旭入伍倒數 3月11日登台會粉絲

池昌旭主演新片《被操縱的城市》在韓上映4天就飆破百萬人次觀影。（翻攝自SSTV）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星池昌旭今年上半年將入伍當兵，首部主演新片《被操縱的城市》日前在韓上映也交出好成績，上映僅4日就突破百萬人次觀賞，打破玄彬主演電影《機密同盟》5日破百萬人次成績，創下今年度韓片新紀錄。而他也將於3月11日再度登台，與台粉們相見歡。

池昌旭主演新片《被操縱的城市》依舊逃不過動作場面，有不少近身搏鬥場面。（翻攝自網路）

池昌旭先前拍攝韓劇《The K2》曾因動作戲太過辛苦，笑稱不想再演動作戲，然而他在電影《被操縱的城市》中依舊逃不過動作場面，為此他也特地減重5公斤。片中飾演無業遊民的他，某天卻被誣陷為殺人犯，甚至還被關進監獄，不少近身搏鬥、射擊等驚險戲份，讓他笑稱體力負擔不小。

《被操縱的城市》票房開紅盤，主演池昌旭（左三）等人一同慶祝感謝粉絲支持。（翻攝自網路）

池昌旭即將在上半年入伍當兵，透露希望能在當兵前和朋友騎單車度假。然而他經常在作品裡展現高超射擊技術，被問到有沒有自信在軍隊拿到射擊冠軍，他開玩笑回應：「沒當過兵不知道耶，希望能跟演戲一樣就好了」，他入伍後將有2年無法與粉絲見面，特地選在當兵前來台會粉絲，將在3月11日在台北國際會議中心舉辦見面會，門票於19日14點在KKTIX及全台全家便利商店開賣。