索契夫率國家土魯斯管弦樂團 獻道地法式情懷

圖岡．索契夫將率法國國家土魯斯管弦樂團在屏東、台北演出。（牛耳藝術提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕年僅40歲的俄國指揮家圖岡．索契夫（（Tugan Sokhiev），早已被歐陸樂壇公認是最受到重視的中生代指揮之一，索契夫同時執掌法國國家土魯斯管弦樂團與深具歷史的俄國波修瓦劇院管弦樂團，今年4月索契夫將率法國國家土魯斯管弦樂團在屏東、台北舉行音樂會，演出曲目包含道地法式風味的德布西《牧神午後前奏曲》。

與俄國指揮大帝葛濟夫同樣來自高加索的索契夫，崛起過程和同屬俄系指揮的楊頌斯非常相似，兩人都曾師從俄國指揮泰斗尤里（Yuri Temirkanov），同樣都是離開家鄉到他國演出後大放異彩，並深受世界樂壇注目，索契夫2003年時在冰島威爾斯歌劇院擔任音樂總監，辭去威爾斯總監的一年後，2005年擔任法國國家土魯斯管弦樂團的首席客席指揮，索契夫充滿活力又有感情的指揮詮釋，帶給土魯斯管弦樂團新氣象，索契夫的表現營贏得法國樂評聯盟的「年度革新音樂家」肯定，從2008年到迄今，索契夫擔任該團音樂總監，也讓法國國家土魯斯管弦樂團的聲譽更加卓鉅。

「身為音樂家，其實有項重要任務，就是我們都有義務，將音樂這項前人留下的重要藝術，傳承給下一代。」索契夫認為身為指揮，有責任讓社會受到音樂的影響，並且用音樂的力量讓世界更加美好，索契夫對音樂的熱情也投射在指揮土魯斯管弦樂團的表現上，《費加洛報》曾讚譽索契夫與土魯斯管弦樂團雙方的合作，「樂團演出的完美表現，讓土魯斯管弦樂團儼然成為法國音樂界的中心。」

索契夫這次率土魯斯管弦樂團來台演出，將帶來兩套道地的法式曲目，包含德布西的《牧神午後前奏曲》，樂評人賴偉峰指出，該曲將十二平均率中的升C做為最主要的音，呈現朦朧美、迂迴、曖昧的管弦情愫，另一首則為編制浩大的聖桑《管風琴交響曲》，該團將是屏東演藝廳開幕以來，首團使用管風琴演出的交響樂團。

除索契夫將於4月率土魯斯管弦樂團來台演出外，同屬中生代指揮柏林愛樂新任總監基里・佩特連柯（Kirill Petrenko）將於9月來台，10月則是明星指揮杜達美（Gustavo Dudamel）接棒現身。

索契夫與法國國家土魯斯管弦樂團將於4月23日在屏東演藝廳、4月25日在台北國家音樂廳演出。