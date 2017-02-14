22歲女星出家內幕又曝光 單親爸背5000萬債

清水富美加昨透過親筆信，宣布閃退演藝圈並準備出家。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲女星清水富美加在前途一片看好時，突然宣布閃退眼藝圈，並為宗教「幸福科學」奉獻出家，進而引發外界對關注閃退內幕，今日爆出其實是因為家中負債高達5,000萬日幣（約1,375萬台幣），導致她的薪水無法再支撐家用。

清水富美加因接下電影《東京喰種》吃人肉角色，陷入低潮。（翻攝自網路）

外界對於清水富美加真正引退的原因眾說紛紜，有人認為是受到宗教團體洗腦鼓吹，而奴隸條款的低薪及在《東京喰種》演吃人肉的角色，雖然違反信念，但畏懼公司冷凍而不敢推戲約，在痛苦的拍攝環境及長期低薪的狀況，讓她多次萌生輕生的想法。

據《Sanspo》報導，她在公開引退後曾在網路上寫下：「不只是出家而已，還有不能向外人說的忍耐到極限的事情，希望有人可以注意到。」有人指出「極限」是指父親的千萬債務，而父親在11年和母親離婚後，獨自撫養3名女兒，雖未證實債務是爆發引退的原因之一，但月領5萬日幣（約1,3736元台幣）不足以支撐單月家用。

清水富美加傳出低薪和違反信念的片約，加上父親高額債務引發退出演藝圈、出家的選擇。（翻攝自網路）

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