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沒子宮求子路難行 小嫻仍苦試為夫家添孫

2017/02/14 17:44

小嫻（右）坦言天生沒子宮，卵巢也切了，但為了老公何守正（左）仍繼續努力造人。（翻攝自小嫻臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲的藝人小嫻和球星何守正結婚4年多，卻遲遲未傳出懷孕好消息，做人進度備受關注。小嫻昨日坦言17歲發現天生沒子宮導致不孕，小嫻透露，當時發現卵巢有良性畸胎瘤，動手術切除右邊一部份卵巢，卻也發現她天生就沒子宮，讓她當下抱頭痛哭。

小嫻（左）坦言不會放棄求子，會一直試到不能再試為止。（資料照，記者陳逸寬攝）

據《蘋果日報》報導，小嫻坦言14歲時發現月經沒來，卻不敢跟爸媽說，直到17歲才在好友陪伴下到醫院就醫，卻發現自己天生沒子宮，右邊卵巢又長畸胎瘤，當時被醫生告知不孕時，小嫻相當難過，但仍不敢告訴爸媽真相，只能在姊姊面前大哭，讓姊姊十分心疼，安慰她以後結婚有了小孩，一定會分給她。直到後來動手術切除畸胎瘤，爸媽才得知她沒有子宮的事情。

小嫻透露17歲時動手術切除卵巢瘤，才發現自己天生沒子宮。（翻攝自小嫻臉書）

小嫻表示雖然爸媽曾難過痛哭，但後來爸爸幽默地表示沒孩子也沒關係，笑說「萬一小孩生出來不聽話，妳還不是會生氣？」就像小嫻和姊姊一樣。如今小嫻沒有子宮，右邊部份卵巢也切除，僅剩左邊卵巢仍正常排卵，除了沒有經期外，其他生理功能都很正常。

小嫻也坦言30歲以前並沒有感受到不孕的困擾，交往的對象也都很尊重她，沒人因為不孕和她分手，但婚後卻總是被問什麼時候要生孩子、要生幾個，讓她感性地說，「不敢想說要生幾個，只要健康就好」未來她也會繼續努力求子，直到不能再試為止。

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