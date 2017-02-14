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（影音）黃騰浩奔40嘆皮鬆沒伴 空窗10年不排斥閃婚

2017/02/14 16:45

〔記者洪素津／台北報導〕黃騰浩、潘嘉麗擔任乳癌防治大使並拍攝《結婚倒數 180 天》微電影，今兩人出席首映會，毫無演戲經驗的潘嘉麗直誇黃騰浩太厲害，會引導我進入戲中的情緒；而黃騰浩則是因為朋友的親身經歷讓他特別有感觸，演出相當順手。另外上映日期恰逢情人節，已單身十年的黃騰浩一臉愁容直說：「皮都鬆了身邊還是沒有人」。

《結婚倒數180天》微電影首映會，黃騰浩。（記者陳逸寬攝）《結婚倒數180天》微電影首映會，黃騰浩、潘嘉麗。（記者陳逸寬攝）

兩人因拍攝微電影而變成了好閨蜜，黃騰浩感嘆自己空窗十年趕緊向潘嘉麗討教追妹密技，黃騰浩表示自己已達不惑之年「皮都鬆了」身邊卻還是沒有半個人，坦言這幾年間其實也有心儀的人，但就是缺乏「衝動」就喪失了當情人的機會，不過未來如有遇到好對象，也不排斥閃婚。

另外潘嘉麗表示身邊不乏追求者，自爆未來不久可能會結婚，目前有位男性積極展開攻勢，昨天才剛從新加坡回來趕活動的她，情人節一早就收到鮮花，讓她覺得有點驚喜，不過潘嘉麗嬌羞地說都還沒牽手啦，但臉上甜蜜笑容表露無遺。

《結婚倒數180天》微電影首映會，黃騰浩與潘嘉麗（後）一起簽署「結婚宣言」。 （記者陳逸寬攝）

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