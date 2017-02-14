王子生前力抗盜版 經典音樂終重返串流平台

王子對流行音樂發展貢獻良多。（華納提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕火星人布魯諾昨在葛萊美頒獎典禮上高唱《Let’s Go Crazy》，向去年驟逝的流行巨星「王子」致敬，為典禮掀起高潮。選在葛萊美之夜，華納唱片宣布，王子發行的《紫雨》、《1999》等眾多經典專輯，全面在Spotify、Apple Music等全球音樂串流網站重新上架。

叱吒樂壇、特立獨行的王子是位完美主義者，不願妥協於剝削、積極捍衛自己的作品權利。他過去和唱片公司與網路媒體關係一向惡劣，對於網路相關數位服務更加不以為然，排斥串流音樂，但他其實一點都不怕「免費音樂」，為的只是要爭取創作人應有的尊重。

王子的經典專輯重返全球音樂串流平台。（華納提供）



2007年王子毅然決然與YouTube正面槓上，針對圖像、音樂影像的侵權提出訴訟，甚至還向自己的粉絲提告，此舉讓王子的作品幾乎消失在網路上，在YouTube也鮮少看到他官方發布的影片。王子曾在葛萊美典禮上表示：「就像實體書籍與美國黑人人權，專輯還是很重要的。」

華納這次將王子的經典專輯重新上架串流平台，將為這位與音樂產業對抗已久的已故流行巨星帶來全新的聽眾群，台灣歌迷也可透過Spotify、Apple Music、KKBOX、myMusic及 omuisc等音樂平台上聆聽。另外，華納也宣布，將於6月9日正式發布王子最具代表性經典專輯《紫雨》的豪華修復版，以及兩張從未發行的專輯和兩部完整的演唱會影片。