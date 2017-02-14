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強國又翻拍《流星花園》劇名讓網友看傻眼

2017/02/14 16:52

《流星花園》原是日本漫畫，2001年台灣翻拍成偶像劇播出後，風靡亞洲。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像劇《流星花園》自2001年播出後，造成廣大迴響，風靡全亞洲，捧紅了「F4」言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天，更掀起日、韓、中、泰等地的翻拍熱潮。中國在2009年翻拍過《流星花園》，沒想到時隔8年，中國又要翻拍《流星花園》，這次電視劇卻取名《流行花園》，詭異片名讓網友笑翻。

中國在2008年曾翻拍《流星花園》，電視劇取名《一起來看流星雨》。
（翻攝自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，中國廣電總局近日一份「電視劇拍攝製作備案公示表」曝光，傳出中國又要翻拍《流星花園》的消息，該劇共有48集，將在2017年5月開拍，劇情和主角名稱都未更改，但片名卻改成《流行花園》，搞笑劇名讓網友忍不住吐槽，「流行花園，不好意思這個名字真的憋不住笑。」、「流行花園？？真的不是錯别字嗎」。

傳出中國將再度翻拍《流星花園》，劇名卻改成《流行花園》讓網友笑翻。（翻攝自新浪娛樂）

事實上，中國曾在2009年改編過《流星花園》，當時劇名改成《一起來看流星雨》，找來張翰、俞灝明、魏晨、朱梓驍飾演「新版F4」，卻被網友笑虧是「農村版F4」，這次改編劇名一曝光，就引起網友熱議，「別拍了好嘛...」、「台灣版無敵」、「從這個爛名，基本可以預想，又要毀童年了」。

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