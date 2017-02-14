因他XXX拒合照 梁耀燮正色教育粉絲

梁耀燮在節目中自曝因為頭小，讓他遭粉絲打槍。（翻攝自KBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團「BEAST」出道7年，歷經成員張賢勝退團風波，5名成員和前東家合約結束後自組新公司「Around US娛樂」，其中有著堅強實力的主唱梁耀燮，除了發行個人專輯廣受好評外，幽默活潑的個性也身受觀眾喜愛，參與許多綜藝節目。在演藝圈有名「巴掌臉代表」的他，近日在節目中透露因為頭小，主動和粉絲合照卻遭打槍的故事，讓他大喊「好受傷」。

梁耀燮因為臉小拍照時，常是掌鏡或站在最前面的一位。（翻攝自梁耀燮Instagram）

梁耀燮近日在綜藝《1比100》中，談到比一般人還要小的頭，讓他在選擇帽子時，因為尺寸容易不合而感到十分不便，也因為臉小拍照時常會被粉絲推到最前，最讓他難過的是，有次有粉絲竟說：「我不想和耀燮歐巴拍照。」讓他感到很受傷。節目中，梁耀燮更稱自己會對粉絲「不客氣」，因為他認為偶像對青少年的影響很大，如果粉絲有做錯的地方就會立刻糾正他們的錯誤。

梁耀燮稱自己會糾正粉絲不好的行為。（翻攝自梁耀燮Instagram）