（影音）麥特戴蒙睡了世仇主持人妻子 自稱是孩子的爸

身為「世仇」多年的麥特戴蒙（右）與脫口秀主持人吉米基墨（左），在最新一集節目中都自稱是吉米基墨妻子（中）腹中寶寶的爸。（翻攝自吉米基墨臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢巨星麥特戴蒙與脫口秀主持人吉米基墨，已經是恩怨有長達10多年的「世仇」，吉米基墨在這些年來，不斷在節目中以：「我對不起麥特戴蒙，但是我們真的沒時間了」來嗆他，一直沒有好好邀請他上節目，讓麥特戴蒙每次都得出奇招才能在《吉米基墨秀》上露臉，最近甚至假扮成讓愛國者隊威猛拿下隊史第5座超級盃冠軍的湯姆布雷迪混入節目中，卻依然被吉米基墨趕了出去。這次，麥特戴蒙繼當年與吉米基墨當時的女友一起拍了一支聲稱2人早就上過床的搞笑影片後，又再次威猛升級，直接喊話說睡了吉米基墨的現任妻子，而她腹中現在懷有的7個月大寶寶是自己的，讓吉米基墨再度被戴了一頂大綠帽。

總是無法好好上《吉米基墨秀》成為受邀嘉賓的麥特戴蒙（左），日前才扮成愛國者隊四分衛湯姆布雷迪來混入節目中。（翻攝自ABC News）

吉米基墨與自己主持的脫口秀編劇茉莉麥可妮爾尼（Molly McNearney）在2012年結婚後，共同育有1名2歲大的女兒，去年底也對外公開了妻子又懷上第2胎的喜訊，不過麥特戴蒙卻在本集《吉米基墨秀》中，在夫妻倆溫馨產檢時突然亂入，聲稱自己才是孩子真正的爸，讓吉米基墨整個被嚇傻，氣到大呼：「你明明答應我不會再搞我任何一任女朋友的！」麥特戴蒙無所謂地回應：「沒錯啊，她不是女友」，讓吉米基墨又更氣，怒吼：「那更糟，因為她是我妻子！」而他轉頭質問老婆時，對方卻唯唯諾諾、不願回答，最後3人只能一起上類似美國版《分手擂台》的節目來共同決定寶寶的爸究竟是誰。

麥特戴蒙（右）過去就曾與吉米基墨當時交往的女朋友（左）一起合拍一支《抱歉，我睡了麥特戴蒙》影片來氣他。（翻攝自YouTube）

而在假《分手擂台》現場，麥特戴蒙與吉米基墨2人都十分有自信自己才是真正的「精主」，但是當主持人拿出DNA報告後，發現2人根本都不是孩子的爸，這讓原本信心滿滿的麥特戴蒙大受打擊，對著茉莉麥可妮爾尼大呼：「我真不敢相信我們都做了這麼多次愛，而妳卻竟然沒有懷上我的孩子！」茉莉麥可妮爾尼則霸氣回應：「當你們2人根本只想要對方時，怎麼可能有人能夠滿足得了我！」讓這對世仇間的氣氛也頓時「基」情了起來。而就在大家都好奇孩子真正的爸是誰時，黑人喜劇演員崔西摩根就跑出來認了這一切，甚至搞笑表示自己也懷了78歲主持人的孩子，讓現場陷入一陣大混亂，這齣爆笑鬧劇也才宣告落幕，也讓人十分期待在接下來的奧斯卡獎上，2人再度碰頭時會產生怎樣逗趣的火花來。

最後黑人喜劇演員崔西摩根加入這場混戰，聲稱自己才是寶寶的爹，十分爆笑。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉