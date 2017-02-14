罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名

「少年24」成員李和英因私下個人行為不檢，甚至出言汙辱粉絲，讓經紀公司決定正式將他除名，並解除雙方合約。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓經紀公司「CJ E&M」耗費3年，投資250億韓元（約新台幣6.9億元）所打造的大型男團「少年24」，24名成員們是原本從5500名志願者中篩選出49名，再參加選秀節目中選出來的，未來這24名成員在1年後還要彼此競爭、篩選到剩下最後6人，為搶出道機會得相當拚才行，但是日前卻傳出成員李和英不愛惜羽毛，不只在私下毒辣又不屑地批評粉絲「嘴臭得跟屎一樣」，甚至還疑似在有女友的狀態下仍到處勾搭其他女子，私生活與言行舉止都受到質疑；現在，李和英就要為自己的不懂事行為付出代價了，因為經紀公司已經決定正式與他解約，還會被永久除名，未來不得再回到團中。

經歷重重關卡才順利入選「少年24」的李和英，因不愛惜羽毛，不僅賠上自己的演藝事業，也連帶讓整團也無辜受害。（翻攝自Break News）

之前網路上瘋傳一段李和英私下與女友聊天的錄音檔，當中他除了直言「不想被粉絲叫歐巴」、認為這樣被喊超噁之外，更惡劣說出：「媽的，每天要跟7、800個人擊掌簡直都快吐了，她們嘴裡散發的味道跟屎一樣」這樣的言論，驚人發言讓不少粉絲氣炸，感覺被偶像欺騙，引發熱議。而在經過1周左右的協議後，所屬社「CJ E&M」今天（14日）就發表聲明，稱：「因為和英的個人問題，導致少年24的形象受到了損害，為了在台下給予熱情應援和歡呼的粉絲，還有在舞台上努力的成員們，決定將他永久除名，也決定正式解除與和英的專屬合約」，讓他徹底賠了夫人又折兵，重挫原本前途大好的演藝事業。

李和英因私下罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」引發眾怒。（翻攝自Naver）

相關影片：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉

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