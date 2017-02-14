限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名

2017/02/14 14:16

「少年24」成員李和英因私下個人行為不檢，甚至出言汙辱粉絲，讓經紀公司決定正式將他除名，並解除雙方合約。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓經紀公司「CJ E&M」耗費3年，投資250億韓元（約新台幣6.9億元）所打造的大型男團「少年24」，24名成員們是原本從5500名志願者中篩選出49名，再參加選秀節目中選出來的，未來這24名成員在1年後還要彼此競爭、篩選到剩下最後6人，為搶出道機會得相當拚才行，但是日前卻傳出成員李和英不愛惜羽毛，不只在私下毒辣又不屑地批評粉絲「嘴臭得跟屎一樣」，甚至還疑似在有女友的狀態下仍到處勾搭其他女子，私生活與言行舉止都受到質疑；現在，李和英就要為自己的不懂事行為付出代價了，因為經紀公司已經決定正式與他解約，還會被永久除名，未來不得再回到團中。

經歷重重關卡才順利入選「少年24」的李和英，因不愛惜羽毛，不僅賠上自己的演藝事業，也連帶讓整團也無辜受害。（翻攝自Break News）

之前網路上瘋傳一段李和英私下與女友聊天的錄音檔，當中他除了直言「不想被粉絲叫歐巴」、認為這樣被喊超噁之外，更惡劣說出：「媽的，每天要跟7、800個人擊掌簡直都快吐了，她們嘴裡散發的味道跟屎一樣」這樣的言論，驚人發言讓不少粉絲氣炸，感覺被偶像欺騙，引發熱議。而在經過1周左右的協議後，所屬社「CJ E&M」今天（14日）就發表聲明，稱：「因為和英的個人問題，導致少年24的形象受到了損害，為了在台下給予熱情應援和歡呼的粉絲，還有在舞台上努力的成員們，決定將他永久除名，也決定正式解除與和英的專屬合約」，讓他徹底賠了夫人又折兵，重挫原本前途大好的演藝事業。

李和英因私下罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」引發眾怒。（翻攝自Naver）

相關影片：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
（影音）麥特戴蒙睡了世仇主持人妻子 自稱是孩子的爸 （影音）麥特戴蒙睡了世仇主持人妻子 自稱是孩子的爸
2017/02/14 15:21
保羅沃克18歲愛女 曬比基尼簽約當麻豆 保羅沃克18歲愛女 曬比基尼簽約當麻豆
2017/02/14 13:42
前3K黨領袖轟美國隊長不愛白人女性 再度被嗆翻 前3K黨領袖轟美國隊長不愛白人女性 再度被嗆翻
2017/02/14 13:20
「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
2017/02/14 11:20
生田斗真甜蜜半同居 冷到不避嫌黏TT 生田斗真甜蜜半同居 冷到不避嫌黏TT
2017/02/14 11:08
不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！ 不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！
2017/02/14 10:05
朝聖完葛萊美 Rain甜牽金泰希美國逛街血拼 朝聖完葛萊美 Rain甜牽金泰希美國逛街血拼
2017/02/14 09:08
演完借精女 44歲鄭秀文改口想生了 演完借精女 44歲鄭秀文改口想生了
2017/02/14 08:17
來台前皮膚癌又發作 休傑克曼秀鼻貼繃帶照 來台前皮膚癌又發作 休傑克曼秀鼻貼繃帶照
2017/02/14 08:07
阿湯哥母親睡夢中安祥離世 享壽80歲 阿湯哥母親睡夢中安祥離世 享壽80歲
2017/02/14 07:43
黃曉明了不起負責！ 整骨痛到半夜慘叫 帶病硬上工 黃曉明了不起負責！ 整骨痛到半夜慘叫 帶病硬上工
2017/02/13 21:52
玄彬男男曖昧猛漱口 自爆鏡頭外發生更多事... 玄彬男男曖昧猛漱口 自爆鏡頭外發生更多事...
2017/02/13 19:25
《格雷2》過激女觀眾疑用小黃瓜「助興」 戲院禁單身男入場 《格雷2》過激女觀眾疑用小黃瓜「助興」 戲院禁單身男入場
2017/02/13 18:20
蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了 蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了
2017/02/13 17:31
公司擋路怒退團 韓偶像刪光團體貼文「令我難受」 公司擋路怒退團 韓偶像刪光團體貼文「令我難受」
2017/02/13 17:30
吳亦凡葛萊美撂英文開口跪 最欣賞席琳娜情郎 吳亦凡葛萊美撂英文開口跪 最欣賞席琳娜情郎
2017/02/13 17:23
禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化 禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化
2017/02/13 16:58
PIKO太郎進軍國際一大步 葛萊美紅毯跳《PPAP》 PIKO太郎進軍國際一大步 葛萊美紅毯跳《PPAP》
2017/02/13 16:50
（圖多）葛萊美紅毯低胸夯 卡卡中空裝辣曬南半球 （圖多）葛萊美紅毯低胸夯 卡卡中空裝辣曬南半球
2017/02/13 16:21
朴寶劍想當狼少年 宋仲基角色互換最愛耍傲嬌 朴寶劍想當狼少年 宋仲基角色互換最愛耍傲嬌
2017/02/13 15:56
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.