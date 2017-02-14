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保羅沃克18歲愛女 曬比基尼簽約當麻豆

2017/02/14 13:42

保羅沃克（左）生前相當疼愛女兒梅朵（右）。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國男星保羅沃克車禍逝世2年半，影迷對他的懷念不曾停止過，他的掌上明珠梅朵沃克已18歲，長相甜美身材姣好，最近傳出她決定朝模特兒界發展。

《每日郵報》報導，保羅車禍喪生，女兒梅朵在母親監護下健康成長，前陣子上傳比基尼泳裝照，獲得近10萬人按讚，保羅沃克的影迷都很關心她的動態，她還沒入行前，在IG上就擁有110萬名追隨者，如今有報導指出，梅朵現在決定進軍演藝圈，和Women Management經紀公司簽約當模特兒，讓不少已是她粉絲的人相當期待。

梅朵沃克長得亭亭玉立，最近簽約將入行當模特兒。（翻攝自Instagram）

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