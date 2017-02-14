前3K黨領袖轟美國隊長不愛白人女性 再度被嗆翻

繼先前在推特隔空開戰後，克里斯伊凡（左）與前3K黨領袖大衛杜克近日又再度槓上。（翻攝自Page Six）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一向勇於批評時政的好萊塢男星克里斯伊凡，自去年總統大選前到現在川普正式就任成為新美國總統後，推特發文一次比一次犀利，除了會與粉絲分享自己認為大眾應該關注的時事還有各種人權議題外，還像他所扮演的角色「美國隊長」一樣勇猛與那些思想或行為都讓他難以接受的政客們直接槓上；最近，他新的「對手」就是奉行「白人至上主義」的前3K黨（Ku Klux Klan）領袖大衛杜克（David Duke），雙方日前在推特上展開了激烈的隔空交戰，沒想到對方仍緊咬克里斯伊凡不放，這次直接上升到對他的人身攻擊，而克里斯伊凡也再次以「美國隊長」的超強正義感與演說能力嗆翻對方。

克里斯伊凡（右）對於大衛杜克（左）的「白人至上主義」以及各種種族歧視說法都相當不以為然。（翻攝自Vanity Fair）

擁有強烈種族歧視意識的大衛杜克，昨天（13日）就在推特PO出克里斯伊凡與包含最近剛傳分手的前女友珍妮史雷特等4名女星的合照，照片中明顯可以看出她們都是有色人種，對此他就以譏諷語氣說道：「為什麼克里斯伊凡，一個扮演受猶太人啟發的超級英雄—美國隊長，會如此討厭白人女性呢？#白人種族滅絕」這樣失禮的人身攻擊引發克里斯伊凡的不滿，後來就直接回覆對方：「我並不討厭她們啊，那是你自己這麼想的吧，我愛慘了，不相信的話你可以試試看，而這遠比憎恨強大太多了，（愛）將我們串連起來，我保證能在你的憤怒和恐懼之下也存有愛」，神回應被網友讚翻，直呼：「克里斯伊凡果然就是美國隊長本人無誤！」

大衛杜克昨天PO出克里斯伊凡與4名有色人種女星的合照，指控「美國隊長」都不喜歡自己種族的白人女性。（翻攝自大衛杜克推特） 克里斯伊凡的神反擊大受網友好評。（翻攝自克里斯伊凡推特）