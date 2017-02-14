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星二代AV「4秒合體」 歐吉桑突襲硬上床

2017/02/14 11:34

「星二代」坂口杏里化名「ANRI」進軍AV界。（翻攝自推特）
〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星坂口良子的25歲女兒坂口杏里，因敗光家產而轉戰AV界撈錢，她之前推出的兩支作品都負評連連，但靠著「星二代」光環加持，仍衝出不錯的銷售成績。坂口杏里最近又要推出第3支作品，挑戰「見面4秒就合體」，還有被歐吉桑突襲上床的橋段，雖是AV裡常見的內容，但畢竟坂口有著明星光環，應該還是會引起不少人的好奇。

坂口杏里化名「ANRI」進軍AV界，處女作《What a day! ! MUTEKI》及第2支作品《藝能人ANRI By KING》推出後，都立刻登上情色銷售榜，但她在AV裡過瘦、貧乳、屁股皮膚粗糙、私密處黯沉等缺點，引來不少負評。

坂口杏里AV作品負評連連，但仍大賣。（翻攝自推特）根據AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》的介紹，坂口杏里將推出第3支AV，片商要讓她知道「什麼才是真正的高潮」，片中不管她前戲有沒有做足，直接「見面4秒就合體」，不只如此，應付完男優後，還出現另一名歐吉桑亂入硬上。

這樣的劇情雖是AV裡常見的內容，但畢竟坂口有著明星光環，應該還是會引起不少人的好奇，至於最後銷售成績如何，就得等發行之後見真章了。

坂口杏里將推出第3支AV作品。（翻攝自推特）

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