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生田斗真甜蜜半同居 冷到不避嫌黏TT

2017/02/14 11:08

清野菜名、生田斗真因合作日劇《無間雙龍》陷入熱戀。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕31歲傑尼斯人氣男星生田斗真與小10歲女星清野菜名，因合作日劇《無間雙龍》爆出過夜情，小倆口雖未正面認愛，但 1年半戀情至今依舊甜蜜蜜。本月初，2人又被目擊在壽司店開心約會，一同搭車回到生田家中，過幾天清野更直接從生田家中，出發前往工作現場，似乎早已進展為甜蜜半同居。

生田斗真、清野菜名因被拍到過夜情，戀情才跟著曝光。（翻攝自網路）生田去年10月才被抓包出入女性內衣店買內衣，被疑是要買給女友當禮物，感情進展穩定；月初時，2人又被《女性自身》目擊出雙入對，在壽司店甜蜜約會。報導中指出，小倆口在店內包廂內有說有笑，笑聲連在包廂外的客人都聽得一清二楚。晚間10點半左右，2人走出店外，一開始仍顧慮路人眼光，保持約5公尺左右距離，最後不敵1度左右寒冷天氣，越走越近相互依偎取暖，靠體溫融化寒冷。之後2人搭車回到生田家中，也自然地一前一後進入大門避開旁人目光，而清野也接連2次被目擊，直接從生田家中換裝出門，前往工作現場，小倆口似乎早已甜蜜共築愛巢。

清野菜名日前直接在男友生田斗真家換裝外出，與朋友約見面。（翻攝自女性自身）生田的朋友更向媒體透露，每次只要有朋友邀約，生田絕對會帶著女友同行赴約，身旁的朋友也早已習慣，完全不覺得尷尬。而清野在演技上有任何問題，也會請教男友，小倆口既是戀人，也是能互相給建議的好朋友，好友們對於2人戀情都相當祝福。此外，生田近來在主演電影《當他們認真編織時》中挑戰變性人角色，精湛演技頗受讚賞，該片將於3月10日在台上映。

生田斗真在電影《當他們認真編織時》中挑戰變性人角色。（翻攝自網路）

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