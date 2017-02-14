遊覽車就在家旁翻覆！六月心疼發文悼念

六月臉書悼念國道遊覽車翻覆的傷亡者。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨晚國道發生重大遊覽車翻覆意外，死亡人數高達33人，「六月」蔡君茹稍早在臉書發文哀悼，表示車禍就發生在自家旁邊，讓她感觸非常深刻。

六月在臉書透露：「車禍的現場就在家旁邊，昨天半夜收工時，才知道發生這麼大的車禍、真的好難過。」她表示自從成為人母之後，知道每個孩子都是媽媽的心頭肉，因此只要看到有意外發生，她內心便會非常糾結，而這次的遊覽車翻覆事件，就發生在她家附近，她寫下對罹難者的哀悼：「祝願傷者早日康復、亡者一路好走、更求主安慰所有的家屬、也期盼不要再有這樣的意外發生。」

藝人楊子儀也在消息傳出後，在臉書PO出他親手抄的心經，表示：「此經回向給今日車禍的傷者及亡者，願平靜」。

楊子儀將手抄心經回向給傷亡者。（翻攝自臉書）