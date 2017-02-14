「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟

在新節目《高中生Rapper》中受到矚目的高顏值參賽者張龍俊（左），最近被扒出約砲未成年等醜聞，其國會議員父親也受兒子行為連累而辭去黨內職務。（翻攝自Money Today）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓Mnet電視台上周才推出讓懷抱饒舌歌手夢的高中生們能夠同場較量的新節目《高中生Rapper》，沒想到這周就馬上有參賽者爆出約砲未成年的醜聞，事主就是擁有高顏值以及非凡饒舌實力的男參賽者張龍俊，他在節目中傑出的表現，讓「Just Music」創始人Swings都急著問他是否已有經紀公司，對他相當感興趣，但現在爆出他約砲未成年、叫朋友一起來揍自己母親的消息，已經讓他的演藝之路提前蒙上一層陰影。

張龍俊除了擁有高顏值外，在節目中的表現也十分傑出，原本受到高度關注，很有可能會是下一個演藝圈新星，沒想到卻爆出讓他演藝之路可能蒙上陰影的醜聞。（翻攝自首爾新聞）

有南韓網友以張龍俊之前的部落格帳號，去翻出他並未公開的個人帳號，沒想到在裡面卻發現令人震驚不已的內容，當時還未成年的他，就已經常去回應一些網友們暗示性交的PO文，甚至還發過「和哥哥一起做（愛）吧」這樣的約砲文給另一名未成年者；不僅如此，他在與朋友網聊時，甚至還希望朋友能夠一起來揍自己的媽媽，行徑令人髮指。

張龍俊過去直接在推特上約砲未成年的發文內容被網友扒出。（翻攝自Instiz） 張龍俊希望朋友一起來揍自己媽媽的對話內容也被公開。（翻攝自Instiz）

事情爆發後，節目組對外表示張龍俊已經因個人因素決定下車，他們將會尊重他的決定；張龍俊的父親表昌元（音譯）後來也被扒出其實是一名國會議員，他隨後也在Instagram上代兒子向大眾道歉，聲稱因為兒子是獨生子，沒能好好理解兒子對於音樂的熱情等等的道歉內容，但對於約砲等不當行為則四兩撥千金地避開，讓網友看了依然十分難以接受，後來則在推特發表了退黨聲明，正是辭去自己在黨內的職務。此外，張龍俊今天也公開了一封親筆道歉信，寫道：「讓很多人失望受傷了，真的很對不起」、「我為自己說過那些低級不妥的話語再次真心向大家道歉」，引發熱議。

張龍俊（右）的議員父親表昌元（左）雖出面代兒子道歉，甚至還辭去自己的黨內職務，但網友仍不買單。（翻攝自Naver） 張龍俊後來親自公開一封親筆信向大眾道歉。（翻攝自No Cut News）