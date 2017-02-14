戲王張書豪情人節告白 獻給「曾愛的人」

張書豪情人節感性發文告白。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕張書豪2007年以《畢業生—還好，我們都在這裡》獲第42屆電視金鐘獎「迷你劇集男主角獎」，2012年又以《女朋友。男朋友》奪得第14屆台北電影節最佳男配角獎。今情人節他在臉書感性發文，「情人節，該感恩的，是那些曾喜歡曾愛的人，是曾被喜歡曾被愛的自己。」

張書豪今在臉書發600字長文，他認為在情人節這天，大家應該要感謝過去的愛情，讓我們成為今天這樣的自己，「事過境遷，我們可能睹物思人，我們可能不再相信愛情，我們可能更勇敢追愛，只要我們每經歷一點，成長一點，那麼幸福不遠。」他相信老天爺早已安排好，每個人一生中會遇到多少人，但誰對誰錯需要靠自己摸索，而確保幸福的方法就是「好好珍惜現在的，及即將遇到的」，他也表示，希望每個人都可以好好珍惜自己的感情，不要為了錢而出賣任何一段情誼，最後也不忘深情告白：「謝謝現在的妳，我愛你！」

張書豪臉書全文。（翻攝自臉書）