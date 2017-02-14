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被張學友表演感動 劉若英自勉還不夠

2017/02/14 10:53

劉若英對張學友的演出相當欽佩。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「歌神」張學友「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」，第11站來到台北開唱，他將在小巨蛋一連舉辦6場售票演唱會，神級演出迷倒不少粉絲，連劉若英也表示：「已經不是三言兩語能形容

劉若英昨看完張學友的演唱會後，在微博發文表示：「在下午帶孩子去完動物園的我，本以為會沒有力氣吶喊，結果，我不只吶喊，我現在亢奮的想到巨蛋門口繼續對他揮舞螢光棒！」大讚張學友已經是歌神，卻還能越爬越高，「這真的是用心、盡力、視覺、聽覺都完美，經典的演唱會。」最後充滿感嘆的說：「如果歌神55歲都這樣敬業，我們有什麼藉口以為自己夠了

張學友演唱會再度驚艷全場。（資料照，記者趙世勳攝）

 

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