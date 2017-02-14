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女星高齡生產 為拚下一代吃盡苦頭

2017/02/14 09:45

陳明真求子4年，人工受孕失敗10多次，才成功懷雙胞胎男嬰，生產時已48歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲女星小嫻在今天勇敢淚揭天生沒子宮，因終身無法懷孕，曾花1年時間赴美找代理孕母，至今沒能成功，她說未來會繼續努力，而演藝圈也有不少女星，因長期不孕飽受身心煎熬。

徐若瑄懷孕期間吃盡苦頭，臥床142天。（翻攝自臉書）

演藝圈中有不少女星為受孕吃盡苦頭，最苦的是女星陳明真，為了求子在4年期間不斷打排卵針、吃黃體素、人工受孕失敗10多次，才在48歲如願懷雙胞胎男嬰；凍齡女神徐若瑄則在40歲成功懷孕，因臥床142天肌肉無力負荷自然產，最後決定剖腹產，兒子不滿33周早產，體重只有2000公克。

范瑋琪懷孕期間曾經出血，臥床3個月。（翻攝自臉書）

「范范」范瑋琪和黑人結婚後也是求子不順利，最後如願懷了雙胞胎，范范懷孕7、8周時曾出血，因此臥床3個月直到不出血為止；東森主播陳海茵更是經歷3次流產、2次人工受孕失敗，直到39歲高齡才在去年9月剖腹生下愛女「喜羊羊」。

主播陳海茵經歷3次流產，2次人工受孕失敗，才成功懷女娃喜羊羊。（翻攝自臉書）

小嫻（右）與何守正婚後甜蜜恩愛，今她勇敢淚揭天生沒子宮，終身無法懷孕。（翻攝自小嫻臉書）

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