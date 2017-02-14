親妹首曝光 李維維不忘幫忙徵男友

李維維年紀雖然40歲，但歲月並沒有在她的娃娃臉上留下痕跡。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲女星李維維演過多部膾炙人口的戲劇，甜美外型完全看不出年齡。隨著情人節的到來，身為姐姐的她，首度PO出小2歲的親妹妹的照片，還大方送上對方最想要的禮物「電波拉皮」，姊妹感情相當融洽。

李維維擁有凍齡美貌，她昨在臉書首次公開介紹親妹妹，透露妹妹日前看到她接下電波拉皮代言，效果顯見，但妹妹因上班時間和經濟考量，一直猶豫不決，因此她決定在情人節這天，送給妹妹想要很久的禮物，李維維笑說：「雖說行為上她比較成熟，大多是她在唸我，但我心裡很謝謝她常安撫及支持幼稚的姊姊。」目前享受單身生活的李維維坦言，過去一直很怕孤單，但現在很喜歡自己一個人生活，最後她也不忘「推銷」妹妹：「妹妹單身有興趣請留言，（但我可能會被她殺）。」

李維維（右）親妹妹（左）首度曝光。（翻攝自臉書）