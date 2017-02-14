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不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！

2017/02/14 10:05

班艾佛列克在退出新《蝙蝠俠》獨立電影的導演一職後，現在又被爆他已經再也不想演出這個角色了。（翻攝自Den of Geek）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來，隨著超級英雄電影越來越夯，讓他們的世界觀也都拓展得越來越寬廣，在漫威成功從《復仇者聯盟》系列開始，讓自家超級英雄的陣容越來越龐大後，DC方面也自去年的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》起，要來加深其擴展宇宙的陣容與故事線。除了預計將會在今年年底上映的《正義聯盟》外，後面幾部主角們的獨立電影也都受到巨大關注，特別是由「小班」班艾佛列克的新《蝙蝠俠》獨立電影，人人都想知道小班的《蝙蝠俠》能否成功打敗過去的數部經典之作，這樣讓小班所扛負的壓力頗大，先前他就因想專注於演戲而決定退出《蝙蝠俠》的導演大位，但現在甚至傳出他已經不想再演蝙蝠俠的消息，震驚眾人。

《猩球崛起：黎明的進擊》導演馬特里夫斯（左）有望接棒小班成為新《蝙蝠俠》電影的導演。（合成圖，翻攝自Variety、華納提供）

小班在退出《蝙蝠俠》導演一職後，僅負責演出以及掛名監製，而目前也傳出《猩球崛起》系列電影導演馬特里夫斯（Matt Reeves）已經在與片商洽談當中，有望接手小班來執導這部新的《蝙蝠俠》電影。但最近《Collider Movie Talk》的主持人約翰坎培亞（John Campea ）就爆料，自己最近從3個與華納兄弟影業關係密切的3個不同消息來源打聽到，小班似乎已經做好要退出蝙蝠俠這個角色的準備了，他表示：「毫無疑問地，小班想退出了，他再也不想再當蝙蝠俠了」，也透露目前小班與片商正在針對此事進行討論中，若真的退不成，那這部《蝙蝠俠》電影就會成為他最後一次以蝙蝠俠身份亮相的作品了。目前電影公司與班艾佛列克方面都為對此事做出回應，無法證實這個爆料的真實度究竟為何，讓影迷擔憂不已。

班艾佛列克的蝙蝠俠（左）在DC擴展宇宙中角色十分吃重，不過龐大壓力讓他似乎已經萌生退意，被爆不願再繼續接演。（翻攝自movieplayer）

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