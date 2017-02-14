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《自畫像》盪鞦韆式做愛法驚到法國人 女主角竟說...

2017/02/14 09:06

《自畫像》林微弋有盪鞦韆式倒掛做愛。（海鵬提供）〔記者賀靜賢／綜合報導〕台灣導演陳宏一新片《自畫像》（The Last Painting） 月初征戰鹿特丹影展，也於今天情人節在柏林影展EFM市場首場放映。該片不但被法國公司WIDE置於「柏林影展EFM」目錄的首頁，今天更是陳宏一和製片老婆的生日及結婚週年，別具意義！

《自畫像》片中提及台灣去年總統大選，並隱喻台灣當前所面臨的統獨處境，國際知名影評人謝楓當時就認為該片以「跨性別」巧妙形容台灣處境。片中主角之一林微弋目前旅居紐約，這是她首部電影，但就有多場令人深刻的床戲。一開始，她只按一般床戲「正常演出」，不料陳宏一猛喊卡，要求她要因應片中舞蹈家角色，發展出極具力與美的做愛姿勢。

林微弋最後用上芭蕾的身段，一雙玉腿像盪鞦韆般、倒掛男主角林哲熹肩膀上的做愛戲，並以三折試衣鏡折射出各種角度，加上直衝雲霄的吟浪聲，開場就令觀眾「振奮」。她日前將自己的裸體劇照貼在臉書上，每個朋友都跟她說超想看《自畫像》，反讓她有些不好意思，還透露這方法「累死了」。

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