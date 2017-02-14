朝聖完葛萊美 Rain甜牽金泰希美國逛街血拼

Rain與金泰希夫妻最近為觀禮葛萊美獎遠赴美國，今天則又被目擊一起在商場逛街血拼。（合成圖，翻攝自THE FACT、微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓最受矚目的「星」夫妻檔Rain與金泰希，在上月結束6天5夜的峇里島新婚蜜月旅行後，於本月6日又低調赴美，被打趣說是要去「二度蜜月」；而小倆口這次結伴赴美的真正原因，也在昨天（13日）正式公開，在Rain上傳了葛萊美獎現場照後，才讓人發現原來這位巨星正是去觀禮葛萊美的；而從這場盛典取經學習完後，今天（14日）夫妻倆又再度被目擊現身加州的「南海岸購物中心」，手牽著手甜蜜非常的小倆口，身上都提著不少「戰利品」，看來採購得十分開心。

繼昨天PO出葛萊美現場照後，Rain今天又加碼PO出自己與葛萊美舞台的合照。（翻攝自Rain Instagram）

在葛萊美典禮前，Rain與金泰希就曾被微博網友目擊一起現身「南海岸購物中心」買鞋，當戴著墨鏡的金泰希在店內試穿高跟鞋時，穿著黑色連身帽T、整個人包緊緊的Rain就坐在愛妻對面耐心等待著，展現出模範老公的風度；而才過了短短2天，夫妻倆在今天又再度被其他微博網友發現再次現身該購物中心大血拼，手牽著手的小倆口各自都提著採購完畢的大袋子，而金泰希手上的似乎正是知名內衣品牌維多利亞的秘密的戰利品，也讓網友好奇是否要為Rain準備個「與眾不同」的情人節。

在葛萊美獎之前，Rain與金泰希才被目擊在「南海岸購物中心」逛街買鞋，金泰希試鞋時，Rain也在旁耐心等待著。（合成圖，翻攝自微博） 才過了2天，Rain與金泰希今天又被發現再次現身同一間商場大採購，行走期間也一直牽著手，十分甜蜜。（合成圖，翻攝自微博）