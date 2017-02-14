來台前皮膚癌又發作 休傑克曼秀鼻貼繃帶照

休傑克曼的皮膚癌近日再次復發。（翻攝自休傑克曼推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕澳洲男星休傑克曼在《X戰警》系列電影中扮演「金鋼狼」一角長達17年，宣布演完這次的《金剛狼》系列第3集《羅根》就不會再繼續接演這個角色了，令影迷十分不捨。而日前才親自在臉書宣布月底將來台宣傳的好消息，與「X教授」派屈克史都華一起會台灣粉絲，不過，在來台之前他的皮膚癌竟又再次復發，今天（14日）PO出鼻子貼著繃帶的照片，讓影迷擔憂不已。

休傑克曼日前才發中文宣告自己月底將為新片《羅根》來台宣傳的消息，讓粉絲們興奮不已。（翻攝自休傑克曼推特）

從小長大在澳洲、熱愛在戶外趴趴走的休傑克曼，從小就不知什麼是「防曬」，總是開心在炙熱的大太陽底下活動，但這卻讓他在2013年底罹患「基底皮膚癌」，雖2度手術切除癌細胞，但在後來的18個月內竟復發4次；最近癌細胞似乎又有了復發跡象，他除了在推特上PO出自己治療後鼻子貼著繃帶的照片外，也發文寫道：「又是另一個基底細胞癌，謝謝超棒的醫生們的頻繁檢查，現在一切都好」，告訴大家現在已經得到妥善治療，不需太多擔心，也不忘再次提醒粉絲們：「一定要擦防曬！」

休傑克曼在澳洲出生長大，從小就熱愛各種戶外活動，過去也幾乎不曾碰過防曬產品，但這卻讓他罹患了皮膚癌。（翻攝自鏡報）