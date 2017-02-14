演完借精女 44歲鄭秀文改口想生了

鄭秀文與許志安結婚近4年，終於不抗拒生小孩。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鄭秀文演出的新片《合約男女》即將上映，她在片中飾演對愛情失望而決定借精生子的女總裁，而現實生活中，她以往總表示不想生孩子，近日卻反常表示：「一切順應天意，但最多生兩個。」

44歲的鄭秀文2013年與許志安結婚，婚後面對外界催生，她一直都表示沒打算要孩子，12日受訪她卻一改以往的堅持，透露自己不再抗拒生寶寶，表示現在的心態不如從前百分之兩百的抗拒，「要來就來啦」，有媒體搞笑詢問：「如果生了女兒長得像許志安怎麼辦？」鄭秀文則大笑回應：「當然OK啦！孩子生下來你就會接納他的嘛，你不覺得父母都覺得自己的孩子特別漂亮嗎？」最後她透露，如果真的要生小孩的話最多生兩個，「我就快到更年期了嘛」。