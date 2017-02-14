被控欠贍養費 高國華反咬前妻拿光賣房3000萬
2017/02/14 08:00
〔娛樂頻道／綜合報導〕補教名師高國華日前遭前妻蔡郁璇指控「不付贍養費」及「1年只看女兒1次」，讓扶養女兒的蔡郁璇為減輕壓力，只好讓原本念私立國小的女兒，升國中時改念公立學校。
《蘋果日報》報導，蔡郁璇表示，前夫出獄1年多至今只付過4萬元，離婚協議規定他得月付12萬元贍養費，但離婚隔年他便自動減半，且入獄後中斷付錢，她為了減輕經濟壓力，只好讓原本念私立國小的女兒，升國中時改念公立學校，1學期學費從10幾萬元減至2萬元，蔡郁璇透露：「女兒聽到爸爸說沒錢會很生氣，是她叫我考慮法律途徑」。
對此，高國華則表示：「當初離婚已給她現金1000萬元和台中店面，店面賣1億3千萬，她賺3000萬全拿走，講好一人一半，她不守信在先，我幹嘛給她錢？」更直指因蔡郁璇與男人同居，因此他不方便前去看女兒，而蔡郁璇駁斥跟男人同住，直呼賣店面沒賺錢，「房貸每月要60幾萬元，我根本沒能力付，叫他轉到他名下，他也不處理，如果有賺，我幹嘛還要這麼辛苦去當視訊主播」。
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