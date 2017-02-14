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阿湯哥母親睡夢中安祥離世 享壽80歲

2017/02/14 07:43

湯姆克魯斯（左）的母親瑪莉李邵斯（右）日前已經在睡夢中不幸過世，享壽80歲。（翻攝自New York Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯的母親瑪莉李邵斯（Mary Lee South），因為年事已高，近年來多種健康問題纏身，根據《PEOPLE》報導，今天傳出她已經在睡夢中安祥離世的消息，享壽80歲，而阿湯哥與姊妹們則都會在本周末在媽媽所屬的山達基教會參加她的告別式。

湯姆克魯斯（最左）過去與前妻妮可基嫚（左二）、媽媽（右二）還有繼父（最右）的合影。（翻攝自鏡報）

阿湯哥的媽媽是個特教老師，因為父親脾氣很差、經常毆打他，因此夫妻倆最後在1974年就離婚，當時阿湯哥只有12歲；4年後，瑪莉李邵斯嫁給了男子傑克邵斯（Jack South），對方也就順勢成了阿湯哥的繼父。阿湯哥過去曾飽受閱讀障礙的困擾，而當他告訴媽媽說自己未來想當個演員時，正是瑪莉李邵斯與第二任丈夫不斷鼓勵兒子去發展他對戲劇還有電影的興趣，才讓阿湯哥能勇敢逐夢，走到今天的巨星地位，對他的啟發相當大。

瑪莉李邵斯（左）鼓勵兒子去追尋自己的演員夢，才讓湯姆克魯斯（右）能夠走到今天的巨星地位。（翻攝自New York Daily News）

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