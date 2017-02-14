王晴情人節甜蜜蜜 嫁人前一定要先同居

王晴與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文拍攝《甜蜜蜜》MV。（王晴提供）〔記者吳志偉／台北報導〕有「本土劇林志玲」之稱的王晴，最近與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文在情人節前夕應景拍攝了《甜蜜蜜》MV，造型和畫面走民初風格，推出後頗受好評。

王晴表示，出道前曾與唱片公司洽談簽約發片，但唱片公司評估年齡上發展有限而作罷。這支《甜蜜蜜》MV，王晴在畫面後製上也出了很多意見，希望幫大家找回剛戀愛時的甜蜜感，也希望這MV能幫大家傳達「甜蜜蜜」的心情給對方。

王晴與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文拍攝《甜蜜蜜》MV。（王晴提供）談起情人節，王晴表示與初戀對象談了6年戀愛，在去年分手後就一直維持著感情空窗期，雖然自己長期吃素，但不限制另一半要完全配合，不過希望另一半能心地善良、也喜歡動物；至於外在及經濟條件上，巨蟹座的王晴笑說：「只要不太矮、不太窮、彼此看得順眼、誠懇踏實即可。」但實際上只要感覺對了、緣分到了，條件相對上不會太多要求。

王晴希望35歲前能結婚生子，對於已達適婚年齡的她，認為每個年齡適合做的決定會不同，若感情成熟、以準備結婚為前提下，會希望婚前一定要同居，才能知道彼此生活和經濟觀念上能否契合。

王晴在情人節應景推出《甜蜜蜜》MV。（王晴提供） 王晴與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文拍攝《甜蜜蜜》MV。（王晴提供） 王晴與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文拍攝《甜蜜蜜》MV。（王晴提供） 王晴與音樂製作人黃聖萊及演員陳謙文拍攝《甜蜜蜜》MV。（王晴提供）