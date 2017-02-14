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（獨家）希臘之旅成憾 Lara母喪後單飛澳洲療傷

2017/02/14 07:18

Lara造訪農場。（Lara提供）〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Lara」梁心頤2015年突遭逢母逝，Lara曾答應媽媽要帶她去希臘玩，2人還興奮的為旅行計畫，不料母女倆的希臘之約最終成為遺憾，「這是舊傷，永遠不會好的，只要自己狀況不好的時候，這個情緒就會一直被放大。」

Lara在澳洲也難得親自下廚做早餐。（Lara提供）母喪後Lara沉浸在負面情緒中，一度快得憂鬱症，後來聽從姊姊建議出國散心，決定到澳洲獨自旅遊1個多月療傷，以前她日常生活所有事情都有人照顧，這回她挑戰自己喝紅酒、自己去遊樂園玩、自己處理交通方式，這些都是她過去很少、甚至從不嘗試的事情，並造訪酒莊、農場等地。

不過Lara在遊樂園看到全家出遊的畫面，不免觸景傷情，還在機場看到一對母女，媽媽走得比較慢，女兒則在前方，牽著媽媽的手引導她，讓Lara想起自己也曾帶媽媽到香港去聽周杰倫演唱會。旅途結束後，Lara重新認識自己，也變得更加有自信，繼續一步步從心傷中堅強。

Lara母喪後到澳洲散心。（Lara提供）Lara藉著這趟澳洲行，讓自己的心傷獲得療癒。（Lara提供）

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