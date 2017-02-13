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築空間「台灣50」終曲 《黃金年代》週五開幕

2017/02/13 23:27

霍剛2016年油畫作品〈抽象2016-003〉，65 x 91公分。（築空間提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕台開集團「築空間」將舉行「台灣50」系列第12檔聯展《黃金年代》，集團董事長邱復生表示，規畫此展是為了避免遺珠之憾，未來築空間將以個展為主，致力成為一個集合書店、藝廊、演講、休憩功能的藝術生活空間。

邱復生說，過去3年半來「台灣50」系列共舉辦11檔展覽，展出超過140位藝術家的500多件作品，「但仍有很多遺珠」，為了避免遺憾，決定再辦最後一檔，展出23位藝術家45件作品。

陶晴山2012年水墨畫作〈臨風霧發〉，69x84公分。（築空間提供）

《黃金年代》由廖修平、何肇衢、李錫奇、顧重光、蘇憲法共同策畫。顧重光說，23位參展者中，霍剛、莊喆、陶晴山、江明賢都是「台灣50」曾邀請、卻因故未能參加的藝術家。近年才回國定居的霍剛因為之前住在義大利，來不及聯絡，莊喆、陶晴山、江明賢則與他們跟畫廊的合約有關。

莊喆1964年複合媒材畫作〈疑似朝陽照林巒〉，111x75公分。（築空間提供）

顧重光表示，一般商業畫廊辦展，挑選藝術家的原則是「愈好賣愈好」，台灣50系列不著眼於此，「我們是看他這50年（指戰後50年，即1945-1995年）是不是努力地作畫，以及他對台灣美術的貢獻。我們把這樣的畫家找出來，可能他平常很少展覽，這樣的整理是有作用的。」

江明賢2015年水墨畫作〈壺口大瀑布〉，71.5x97公分。（築空間提供）

「築空間」具畫廊性質，顧重光坦承，仍有許多重要畫家因為合約的緣故無法展出，直到現在，還有很多人問起「有沒有展什麼人」、「會不會再辦一場」等問題，「當然還是有遺珠，因為畫家太多了！」

台灣50現代畫展《黃金年代》2月17日至3月19於築空間展出，開幕式2月17日舉行，展出藝術家及相關訊息詳見：www.arki.com.tw

築空間「台灣50」系列自2013年起舉辦，此次展出特設影像牆，回顧前文化部長洪孟啟出席版畫展、2013年故世的藝術家楊興生出席首檔展覽等畫面。（記者楊明怡攝）

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