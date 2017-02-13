郭書瑤會通靈 頂豬哥亮頭腿開流口水

郭書瑤在劇中睡在道具棺材裡，挑戰禁忌。（HBO Asia提供）

〔記者洪素津／台北報導〕郭書瑤降齡10歲出演由HBO Asia和公視合作的自製電視劇《通靈少女》，郭書瑤挑戰詮釋「學生靈媒」，不論是內向無邪、嚮往純愛感情的高中生，或是眼神犀利、持咒斥退邪靈的靈媒，無奈的雙面人生演來遊刃有餘，清新之餘又有看盡人間百態的淡淡哀悽。

郭書瑤不顧形象頂豬哥亮頭，如大媽般兩腳張開坐在地上。（HBO Asia提供）

導演陳和榆也特別強調，此劇將在全亞洲播出，希望大家能透過影集認識台灣，同時理解台灣獨特的生活化信仰，而導演坦承在選角時，曾經擔心觀眾會對郭書瑤留有太過性感的刻板印象，但在面對面深談後，導演疑慮一掃而空，直說：「瑤瑤經歷父親早逝、17歲就扛起家計的過往，讓她習慣對人溫暖，並深刻理解人情世故，兩項特質加起來，讓她成為角色的不二人選」。

劇情雖有靈異故事，但本質上仍是描述一名少女青春成長的清新故事。郭書瑤不僅第一次以短髮造型演出，還令人驚訝的頂著近似豬哥亮的假髮亮相，並犧牲形象以大剌剌的肢體語言入戲。對此郭書瑤不以為意，她說：「角色本就不拘小節，也不會打扮漂亮，我能了解這個角色的心態，演起來特別有深刻的體悟」。

郭書瑤於《通靈少女》中以近似豬哥亮的假髮亮相。（HBO Asia提供）