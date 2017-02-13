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修杰楷噴父愛也能放閃 幫咘咘買衣就為賈靜雯開心

2017/02/13 22:41

小杰（左一）大爆修杰楷（右一、左二）寵妻賈靜雯（右三）和女兒咘咘（右二）的舉動。（合成圖，翻攝自廖允杰、賈靜雯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人修杰楷2015年和曾與孫志浩有過一段婚姻的賈靜雯結婚，婚後育兩人生下一女「咘咘」，加上賈與前夫的小孩「梧桐妹」一家4口生活超幸福。而寵妻無極限的修，今日也被好友「小杰」廖允杰爆料，買童裝給女兒的背後原因竟然是為了讓老婆開心！

修杰楷為了女兒在香港逛迪士尼商店。（合成圖，翻攝自廖允杰臉書）

修杰楷的馬拉松「跑友」小杰今日在臉書爆料稱，這次他和修杰楷、宇豪去香港，除了讓他們彼此更了解，他也從他們的身上學到很多。像是他陪修杰楷去逛百貨公司的童裝區時，修不僅為了女兒咘咘精挑細選、眼神更是充滿愛意，還對著小杰說：「你看⋯咘咘穿這個一定很可愛！」 

而當小杰表示咘咘一定很開心爸爸為他買衣服時，修杰楷竟然一個超暖回應說：「咘咘也許不知道她穿的衣服讓她有多可愛，但重點是讓媽媽看了開心。」閃爆眾人的答案讓小杰大呼「我真心佩服修也覺得能有這位好友真的是很開心」，還搞笑表示以後生孩子要跟修買童裝。

廖允杰臉書全文。（翻攝自廖允杰臉書）

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