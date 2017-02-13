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胡歌回母校當評委！ 網虧：不能正常發揮了

2017/02/13 22:11

胡歌（左圖左、紅圈處）現身上海戲劇學院。（合成圖，翻攝自《新浪娛樂》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員胡歌不僅擁有帥氣外表、出色演技，待人謙和的個性更是讓他在演藝圈屹立不搖，而近日適逢中國各間戲劇學校招生考試，胡歌也回到母校擔任評審老師，讓許多粉絲好羨慕，直呼「早知道就去考試了」！

胡歌（紅圈處）現身考場擔評委。（合成圖，翻攝自《新浪娛樂》微博）

胡歌今日被目擊現身母校「上戲」上海劇劇學院擔任入學考試的考官，曝光的照片中，他全身上下都黑壓壓一片，還帶著帽子顯得非常低調，不過面對粉絲要求合照還是來者不拒，且他坐在評審席時相當專注地聆聽與觀看考生表演，看起來十分專業，被讚「不愧是優秀畢業生」。

胡歌粉絲希望自己也能讓胡歌看自己考試。（翻攝自《新浪娛樂》微博）

不過，對於胡歌返校擔任考官，許多網友都認為「這樣叫考生怎麼好好考試」、「都不能正常發揮了」，直言胡歌魅力太大反而讓人緊張。但也有一派胡歌的粉絲相當羨慕，認為光是想像胡歌坐在你面前面帶微笑地看著你、聽你說話，就已經夠讓人心動了。此外，同為「上戲」校友的演員姚晨，也有回到母校擔任考官，因此「上戲」面試也被戲稱根本是「粉絲見面會」。

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