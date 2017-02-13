黃曉明了不起負責！ 整骨痛到半夜慘叫 帶病硬上工

黃曉明拍戲一向很敬業。（合成圖，翻攝自黃曉明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員黃曉明除了戲劇約和綜藝節目邀約不斷，跟老婆Angelababy 1月還喜獲一子，可以說是事業家庭兼顧的典範。不過敬業的他，常常為了拚工作忽略自己的健康，近日他就在節目上被來賓爆料，不僅正在發燒，前幾天剛去整骨！

黃曉明（前排中）被張大大（前排右）爆料不僅發燒還錄影，甚至前幾天還去整骨。（翻攝自《我們的挑戰》微博）

根據《新浪娛樂》報導，黃曉明最近上節目《我們的挑戰》，被坐在他旁邊來賓張大大突然爆料說，其實黃在錄影的當下正在發高燒，前幾天還因為身體不舒服去整骨，不過整骨讓黃凌晨2點多痛得哇哇大叫，讓在隔壁房間的黃爸爸相當心疼。

黃曉明（右）和Angelababy（左）感情穩定。（翻攝自黃曉明微博）

事實上，黃曉明一直都是演藝圈中的拚命三郎，2003年他拍攝電影《龍票》時，就因為車子在沙漠翻覆導致他頸椎骨折，但黃因為擔心延誤劇組進度，不顧醫生說「可能會癱瘓，不能工作」的禁令回到劇組拍戲，如今多年來都無法睡正常的枕頭。且黃也曾因為從鋼絲上摔下腳趾粉粹性骨折、打了4根鋼釘和2根鋼針，導致他患上「鋼絲恐懼症」。