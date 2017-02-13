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網紅重達130公斤切胃 醫生將鐵塊留肚內引病危

2017/02/13 21:30

胖虎是搞笑網路紅人。（合成圖，翻攝自胖虎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「胖虎」陳睿纁，除了因為圓潤的身材而讓觀眾產生記憶點之外，他更時常和其他網紅合拍搞笑影片，在網路上人氣不低。不過，近日他自曝因為胖到130公斤而去接受切胃手術，沒想到醫生不小心將鐵塊遺落在他的胃內，讓他在鬼門關驚險前走一回。

胖虎身材圓潤，曾經為了瘦身動切胃手術。（翻攝自胖虎臉書）

根據《ETtoday》報導，胖虎表示自己從小到大都沒瘦過，因為是長孫的緣故從在媽媽肚子內就被灌10倍中藥補身體，導致他剛出生就將近5000克，上學後也總是高同學一個頭，現在身高也有180公分。後來他為了瘦身，曾經激烈實施「每天喝24瓶罐裝水，晚上只吃一點東西」的減肥法，雖然快速瘦下10公斤，但受不了後就開始暴飲暴食，反而變得更胖。

胖虎（前排左二）時常跟眾多網路紅人一同拍片。（翻攝自胖虎臉書）

大學的時候，媽媽因為看不下去胖虎重達130公斤遂決定帶他去做切胃手術，怎料手術才剛結束他又被推回手術室，原因是醫生不小心將一小塊鐵塊留在胃內，更扯的是開了2次刀結果還是沒將鐵塊拿出來，當時他一度情況危險，阿嬤也在醫院淚如雨下。而如今胖虎雖然「切了三分之一的胃」，但還是沒變瘦，讓也曾想當帥哥的他感到相當不滿。

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